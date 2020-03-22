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Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

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Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

Москва, 22 марта. Многие артисты и деятели российского шоу-бизнеса, находясь на карантине, стали продавать или рекламировать те или иные защитные средства от коронавируса: это антисептики и, конечно, маски, которые постепенно превращаются в самый настоящий модный аксессуар, как шляпа или клатч.

Однако пользы от таких масок, как выяснилось немного. По словам врача-иммунолога, терапевта Ирины Ярцевой, единственное, что могут сделать дизайнерские маски — поднять настроение, но ни о какой защите речь не идет.

Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

«Покупать дизайнерские маски стоит только ради развлечения. Толку от них будет столько же, сколько от самодельной ватно-марлевой повязки, которую все делали в школе на трудах», — пояснила она в комментарии изданию teleprogramma.pro.

При этом врач подчеркнула, что ничего плохого в этих изделиях тоже не видит. «Но если у тебя есть возможность снять напряжение во время нагнетания паники и расслабиться, то почему бы и нет?»  — добавила Ярцева.

Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

Специалист обратила внимание, что от заражения коронавирусом не спасет и медицинская маска, особенно, если человек находится в тесном контакте с заболевшим. 

«Нужны еще специальные прозрачные очки, которые плотно прилегают к лицу и защищают слизистую глаз, перчатки. Мало кто будет ходить по улице в таком виде», — заметила она.

Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

По мнению Ярцевой, людям стоит относиться к COVID-19 спокойнее, потому что это не самый страшный вирус, с которым сталкивалось человечество. Однако, как подчеркнула она, это не значит, что можно совсем игнорировать необходимые меры предосторожности. Особо бдительными нужно быть пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

«На мой взгляд, изолировать нужно как раз возрастное население, чтобы бабули не ездили в общественном транспорте, не ходили по магазинам. Опасное время лучше переждать», — заключила Ярцева.

Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

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