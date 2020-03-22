Иммунолог объяснила, почему дизайнерские маски от звезд не спасут от коронавируса

Москва, 22 марта. Многие артисты и деятели российского шоу-бизнеса, находясь на карантине, стали продавать или рекламировать те или иные защитные средства от коронавируса: это антисептики и, конечно, маски, которые постепенно превращаются в самый настоящий модный аксессуар, как шляпа или клатч.

Однако пользы от таких масок, как выяснилось немного. По словам врача-иммунолога, терапевта Ирины Ярцевой, единственное, что могут сделать дизайнерские маски — поднять настроение, но ни о какой защите речь не идет.

«Покупать дизайнерские маски стоит только ради развлечения. Толку от них будет столько же, сколько от самодельной ватно-марлевой повязки, которую все делали в школе на трудах», — пояснила она в комментарии изданию teleprogramma.pro.

При этом врач подчеркнула, что ничего плохого в этих изделиях тоже не видит. «Но если у тебя есть возможность снять напряжение во время нагнетания паники и расслабиться, то почему бы и нет?» — добавила Ярцева.

Специалист обратила внимание, что от заражения коронавирусом не спасет и медицинская маска, особенно, если человек находится в тесном контакте с заболевшим.

«Нужны еще специальные прозрачные очки, которые плотно прилегают к лицу и защищают слизистую глаз, перчатки. Мало кто будет ходить по улице в таком виде», — заметила она.

По мнению Ярцевой, людям стоит относиться к COVID-19 спокойнее, потому что это не самый страшный вирус, с которым сталкивалось человечество. Однако, как подчеркнула она, это не значит, что можно совсем игнорировать необходимые меры предосторожности. Особо бдительными нужно быть пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.