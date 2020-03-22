Рогов и Венедиктов раскритиковали Навального, выступающего против поправок в конституцию

Москва, 22 марта. Сайт радиостанции «Эхо Москвы» опубликовал на своей странице мнение политолога Кирилла Рогова, который резко раскритиковал блогера Алексея Навального за провальную стратегию по срыву принятия поправок в конституцию.

«Во всей конституционной истории Алексей Навальный для меня последовательно неубедителен», — отметил он.

Рогов полагает, что Навальный мог бы воспользоваться переходным периодом, чтобы привлечь на свою сторону больше людей. Вместо этого он продолжает рекламировать «Умное голосование», которое уже показало свою недееспособность. По словам политолога, УГ и в 2019 году было совершенно ничтожно в плане политического результата, а на следующих выборах станет и вовсе — «мертвому припарка».

Отметим, что позицию Рогова поддержал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. А ранее он поддержал мнение Тины Канделаки, которая обвинила Навального в популизме и сравнила его с американским политиком Берни Сандерсом, который тоже обещает народу множество положительных изменений, но при этом не имеет политического опыта.

Как сообщает Nation News, в последнее время противоречия между Навальным и Венедиктовым проявляются все чаще. Не исключено, что к следующим президентским выборам блогер лишится своей главной медийной площадки в лице «Эха», как это уже произошло с изданием The Bell после ссоры с его основательницей — Елизаветой Осетинской.