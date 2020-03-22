Собчак рассказала, что довело ее до слез

Москва, 22 марта. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что драма Педро Альмодовара «Боль и слава» довела ее до слез. По словам журналистки, эта картина произвела на нее самое сильное впечатление за последний год.

В своем Instagram Собчак решила устроить с подписчиками полезный обмен — посоветовать друг другу понравившиеся книги и фильмы для нескучного досуга. Со своей стороны, ведущая представила личный «запас книг на ближайшее время» и несколько сериалов, которые назвала «вечными дешевыми наркотиками».

Кроме того, она поделилась двумя фильмами, которыми сильно впечатлилась: драмой «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара и нашумевшей лентой «Паразиты» Пона Джун-хо.

«Вчера посмотрела пропущенного в суете Альмодовара «Боль и слава» , и это одно из самых сильных впечатлений после «Паразитов» за последний год. Тонкий и очень красивый фильм. Все время мысленно к нему возвращаюсь теперь. Всю концовку я проплакала и смущалась, что плачу как идиотка. Но слезы сами лились из глаз. Очень рекомендую всем , кто не смотрел», — написала она.

Пользователи рекомендации звезды оценили. Многие написали, что уже читали некоторые произведения по ее советам и остались довольны.

Некоторые отметили, что, глядя на резкую и скандальную Собчак, какой она нередко предстает на публике, сложно представить, как она может плакать над фильмом.

«Ксения, глядя на вас, никогда и не подумаешь, что вы можете плакать над фильмами. Видимо, внутри стальной леди живет все-таки маленькая нежная девушка, душевная и чувствительная»; «Ксюша, спасибо за рекомендации», «Ксения, вы такая милая бываете»; «Благодарю за рекомендацию. «Боль и слава» захотелось посмотреть», — написали в комментариях подписчики.