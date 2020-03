Собчак рассказала, что довело ее до слез

Воскресный день встречаю вот так. И делюсь своим запасом книг на ближайшее время! Вчера посмотрела пропущенного в суете Альмодовара «Слава и боль» и это одно из самых сильных впечатлений после «Паразитов» за последний год. Тонкий и очень красивый фильм. Все время мысленно к нему возвращаюсь теперь. Всю концовку я проплакала и смущалась, что плачу как идиотка. Но слезы сами лились из глаз((( Очень рекомендую всем , кто не смотрел. Ну и из вечных дешевых наркотиков-сериалов советую из последнего: 1) Чужак 2) охотники за разумом 3) sex education А что смотрите и читаете вы? Дайте совет? Давайте меняться хорошими рекомендациями????❤️ И да,все это делать лучше всего валяясь в постели ! Спасибо @amalia_russia

