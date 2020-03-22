Швыдкин опроверг выдумку США о «недостатках» российского бомбардировщика Ту-160

Депутат Госдумы, профессиональный военный Юрий Швыткин не считает недостатком отсутствие у российского бомбардировщика Ту-160 системы стелс, что, по версии американского эксперта, якобы делает самолет уязвимым.

Ранее американский военный журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную достоинствам и недостаткам российского бомбардировщика Ту-160. Военный обозреватель издания Калеб Ларсон признал, что Ту-160 — самый быстрый, самый большой и самый тяжелый из всех существующих самолетов этого класса. По мнению американского аналитика, у бомбардировщика нет конструкторских недостатков, кроме одного — отсутствие стелс-технологии, что якобы делает его уязвимым для радаров противника.

С этой точкой зрения не согласен зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Парламентарий опроверг выдумку США о «недостатках» российского бомбардировщика.

«Наш Ту-160 действительно самый быстрый и самый тяжелый из всех подобных самолетов, — отметил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Самое главное: Ту-160 способен с высочайшей скоростью нести на себе до 40 тонн полезного груза — как обычных бомб, так и ядерных».

А вот делать жупел из стелс-технологии, особенно применительно к Ту-160, не стоит, отмечает собеседник ФАН.

(Стелс-технология (stealth) — комплекс способов снижения заметности самолетов в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения. Это достигается с помощью специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий. — Прим ФАН.)

«Если говорить о стелс-технологии, отмечу, что она в настоящее время уже не настолько актуальна, как раньше, — подчеркнул Швыткин. — Многие наши локаторы спокойно обнаруживают самолеты, снабженные системой стелс, причем очень давно. Напомню также, что американский самолет, сбитый над Югославией (в 1999 году), был оборудован этой системой».

Зампред профильного комитета ГД пояснил, что при дальнейшей модернизации Ту-160 предусмотрено использование новейших технологий, превосходящих современные системы стелс.

«Отмечу, что нынешняя система стелс «съедает» аэродинамические характеристики самолета, а также влияет на его прочность. А ведь именно за счет этих характеристик наш Ту-160 имеет значительное преимущество перед американскими и европейскими аналогами», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Обозреватель журнала The National Interest отмечает, что Ту-160 («Белый лебедь», или по классификации НАТО «Блэкджек» (Blackjack) с полной бомбовой нагрузкой может развивать скорость, превышающую два Маха. Кроме того, конструкция крыльев Ту-160 дает ему значительные преимущества перед аналогами. Американский эксперт перечислил и другие преимущества российского бомбардировщика, назвав в качестве его единственного недостатка отсутствие стелс-технологий.

Как поясняют российские эксперты, РФ планирует модернизировать Ту-160: самый большой бомбардировщик получит более мощный двигатель и современную авионику. Если понадобится, будут задействованы и стелс-технологии, но так, чтобы они не отразились на мощности и скорости бомбардировщика, отмечают аналитики.