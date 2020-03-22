Малькевич обвинил Караулова в попытке запугать успешно борющихся с коронавирусом россиян

Москва, 22 марта. Вирусное видео журналиста Андрея Караулова, в котором он необоснованно обвиняет власти России в якобы «недостаточных» мерах по борьбе с коронавирусом, наглядно показывает, как работают технологии провокаторов. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Караулов ранее опубликовал ролик, записанный в Сингапуре. Как отметил Малькевич, журналист в нем несколько раз заявил о «50 вирусах гриппа в одном» и даже о некоем «бактериологическом оружии». Причем остается непонятным, с какими ведущими врачами мира общался журналист, готовя это видео.

«Подтверждений этих разговоров нет, зато мы еще раз видим, что провокационное видео может создать любой. Даже неясно, в Сингапуре ли находится Караулов», — отметил Малькевич.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций задался вопросом, кто оплатил Караулову поездку в Сингапур и длительное пребывание там, если предположить, что журналист действительно там находится.

«В ролике он рассказывает нам о величии сингапурских властей и медицины, ненавязчиво рекламируя «Сингапурские авиалинии». Заодно решается еще одна задача – облить грязью Китай», — добавил член ОП РФ.

Он обвинил Караулова в попытке запугать россиян, которые успешно противостоят пандемии. Малькевич обратил внимание, что Караулов далек от звания лидера общественного мнения, в особенности для молодежи.

С главой ФЗНЦ согласился политолог Сергей Наумов, который добавил, что попытка Караулова посеять панику происходит в преддверии всероссийского голосования по поправкам в конституцию. Он напомнил, что многие страны, например, Германия, уже признали, насколько эффективно Россия борется с коронавирусом. Италия, где заражены более 53 тысяч человек, и вовсе попросила у РФ помощи.

«Нужно обратиться в правительство с конкретными предложениями, а не критиковать Россию из-за границы», — заключил политолог.

Напомним, что в России, благодаря оперативно принятым мерам, зафиксировано всего 306 случаев заражения коронавирусом нового типа, 16 пациентов уже выздоровели. Инфекция же в целом охватила более ста стран, заболели свыше 312 тысяч человек, скончались около 13 тысяч.

Власти РФ утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Временно приостановлено пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, где сложилась опасная эпидемиологическая обстановка, — например, с Италией, Германией, Испанией и Францией. Введены временные ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, работу учебных заведений и культурных учреждений, и многое другое.

Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин ранее заявил, что коронавирусная инфекция, по его мнению, была разработана американскими учеными еще пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.