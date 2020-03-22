Малькевич назвал главное заблуждение мирового сообщества о похищении социологов в Ливии

Высший судебный совет (ВСС) объявил об освобождении всех осужденных, кто не представляет опасности. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объяснил, почему для российских социологов, удерживаемых в тюрьме «Митига», это решение не окажется спасительным.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в неофициальной тюрьме «Митига» с мая 2019 года. Они прибыли в Ливию, согласовав планы своих исследований с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС), однако вскоре их похитили члены группировки RADA. Это бандформирование подчиняется главе «МВД» ПНС Фатхи Башаге.

Малькевич подчеркнул, что инициатива ВВС не коснется российских социологов, поскольку им не было предъявлено обвинение, а следовательно, какого-либо приговора также не было вынесено.

«Амнистия распространяется на осужденных. А Шугалей и Суэйфан были похищены, они 10 месяцев находятся в частной тюрьме «Митига», которой управляет палач и садист Абд аль-Рауф Карра. Его сама ООН признавала преступником. Карра с группировкой RADA надежно встроен в систему, управляемую главой так называемого «МВД» ПНС Фатхи Башагой. У нас есть печальные свидетельства о том, что он лично принимает участие в допросах и пытках», — заявил глава ФЗНЦ.

По словам Малькевича, иностранные партнеры продолжают закрывать глаза на тот факт, что по делу россиян не ведется каких-либо следственных мероприятий.

«Это то, чего не понимают наши зарубежные партнеры, американские так называемые свободные СМИ, которые продолжают делать вид, что существуют какие-то обвинения, ведется какое-то следствие против ребят. Я напоминаю —10 месяцев в тюрьме, один раз к ним был допущен адвокат, никаких материалов дела нет. Они находятся в положении заложников», — указал он.

В завершение он отметил, что российская общественность поддерживает похищенных социологов, действуя в рамках мирного давления.