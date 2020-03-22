Еще один депутат Рады госпитализирован с подозрением на коронавирус

Киев, 22 марта. Еще один депутат Верховной рады Украины был госпитализирован с симптомами коронавируса нового типа. Им оказался депутат от группы «Доверие» Сергей Вельможный.

Его вместе с сыном поместили в Александровскую больницу в Киеве. Первый анализ дал отрицательный результат, однако окончательно сделать вывод можно только после двух анализов.

«Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы», — пишет народный избранник в Facebook.

Отметим, что ранее был госпитализирован депутат Рады Сергей Шахов, у которого тоже появились симптомы заражения коронавирусом. На Украине подтверждено уже 47 случаев коронавирусной инфекции, три человека погибли, один выздоровел.

Первая вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. По одной из версий, зараза была занесена в страну из США. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день основные очаги коронавируса располагаются в Китае, Иране, Испании, Италии и Германии. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

Ряд стран прекратили авиасообщения, закрыли границы и ввели карантин. В частности, карантин был введен на Украине. В стране была приостановлена работа всех учебных заведений и остановлено метро.