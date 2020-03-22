Онищенко заступился за ставропольского врача, завезшую коронавирус из Испании

Москва, 22 марта. Заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко защитил ставропольского инфекциониста Ирину Санникову от обвинений, которые обрушились на нее из-за поездки в Испанию во время пандемии коронавируса.

Напомним, Санникова завезла коронавирус в Ставропольский край, после возвращения домой из Европы. Она продолжала работать, преподавала в университете. От нее заразились 11 человек. После этого врача стали называть в Сети «доктором зло», обвинять, что она нарушила клятву Гиппократа. Однако Онищенко считает такие выпады несправедливыми.

«В клятве Гиппократа не написано, что Санникова не должна была скрывать свою поездку в Испанию. <…> Да, нарушена врачебная этика. Не в том плане, что она скрыла поездку», — пояснил он в интервью KP.RU.

Онищенко напомнил, что в Испании врач была на научной конференции, а «не распродажу модного сезона Dolce & Gabbana посещала».

«То, что она была контаминирована, это очевидно. Вам крови хочется или что?» — поинтересовался депутат.

При этом Онищенко обратил внимание, что лично не знаком с Санниковой, поэтому «девственно чист» и просто защищает врачебную корпорацию. По его мнению, врачей и учителей нужно оберегать.

«Мы Санникову накажем, этически накажем. <…> Дайте нам разобраться», — подчеркнул он.

По мнению Онищенко, врачам и так хватает неприятностей от страховых агентов и юристов по страховой медицине, «которые приходят и начинают учить врача, как он должен был сделать аппендицит». Как сообщал ранее телеканал 360, в действиях Санниковой полиция усмотрела состав преступления по статьям «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Сама врач признала свою вину.