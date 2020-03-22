Первый самолет ВКС РФ с медиками и оборудованием вылетел в Италию

Москва, 22 марта. Первый самолет Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием вылетел в Италию в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самолет взлетел с аэродрома «Чкаловский» и приземлится на базе ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 километрах от Рима. На борту Ил-76 находятся военные медики, вирусологи и эпидемиологи, а также современное оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Напомним, в субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил оказать всемерную и оперативную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Самолеты ВКС РФ доставят в республику восемь мобильных бригад, средства индивидуальной защиты, а также автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории и другое оборудование.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. На сегодняшний день во всем мире выявлено более 307 тысяч случаев заражения коронавирусом, 13 048 человек умерли, более 92 тысяч выздоровели. Италия стала одним из крупнейших очагов распространения вируса. По последним данным, в стране скончались более 4,8 тысячи человек, заражены — свыше 53 тысяч.