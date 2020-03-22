ВКС РФ доставят помощь в Италию. События дня. ФАН-ТВ

Два рейсовых автобуса столкнулись в Тамбовской области
Крупное ДТП произошло на 566-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград в районе Тамбовской области. Столкнулись два рейсовых автобуса, оба съехали в кювет и опрокинулись. По предварительным данным, не менее 15 человек получили травмы, двое погибли. Один из автобусов направлялся в Волгоград, а второй — в Саратов. В МВД сообщили, что причиной аварии могли стали плохие погодные условия. Все обстоятельства ЧП выясняются.
ВКС России подготовили самолеты для помощи Италии
ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Минобороны России. На военном аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Минувшей ночью их вместе с подготовленными экипажами оперативно перебросили из Оренбургской, Ульяновской и Псковской областей. Создание группировки было завершено по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Метро в Москве не закроют из-за коронавруса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют закрывать метро из-за коронавируса. Тем самым он опроверг слухи о подготовке властей к закрытию подземки. В эфире телеканала «Россия-1» мэр подчеркнул, что метро невозможно закрыть ― поезда должны постоянно курсировать, прокачивая воздух. В противном случае сети придут в негодность.
«Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — заявил мэр Москвы.
Собянин также отметил, что проблем с поставками продовольствия в Москве нет, ажиотаж спадает. По его словам, больше обычного закупаются, в частности, те, кто уезжает на дачи или находится на домашнем карантине. По данным на 21 марта, в России выявлено чуть более 300 случаев заболевания коронавирусом.
Российские танки попали в список лучших в мире
Американский военный журнал Military Watch Magazine назвал лучшие в мире танки. Аналитики оценили боевые способности машин, которые находятся на вооружении разных стран мира. В список вошли сразу два российских образца: Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Эксперты отмечают, что «Армата», представляет собой радикальный отход от танков советской эпохи и имеет ряд возможностей для улучшения, что позволяет ему превзойти конкурентов. Добавим, самое заметное ее отличие — изоляция экипажа от боекомплекта и вооружения. А боевой танк Т-90М «Прорыв», также попавший в список, завершил испытания в начале февраля 2020 года. Он оборудован высокоавтоматизированной системой управления огнем «Калина» и 125-мм гладкоствольной пушкой.