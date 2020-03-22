ВКС РФ доставят помощь в Италию. События дня. ФАН-ТВ

Крупное ДТП произошло на 566-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград в районе Тамбовской области. Столкнулись два рейсовых автобуса, оба съехали в кювет и опрокинулись. По предварительным данным, не менее 15 человек получили травмы, двое погибли. Один из автобусов направлялся в Волгоград, а второй — в Саратов. В МВД сообщили, что причиной аварии могли стали плохие погодные условия. Все обстоятельства ЧП выясняются.

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Минобороны России. На военном аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Минувшей ночью их вместе с подготовленными экипажами оперативно перебросили из Оренбургской, Ульяновской и Псковской областей. Создание группировки было завершено по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу . Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Метро в Москве не закроют из-за коронавруса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют закрывать метро из-за коронавируса. Тем самым он опроверг слухи о подготовке властей к закрытию подземки. В эфире телеканала «Россия-1» мэр подчеркнул, что метро невозможно закрыть ― поезда должны постоянно курсировать, прокачивая воздух. В противном случае сети придут в негодность.

«Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — заявил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что проблем с поставками продовольствия в Москве нет, ажиотаж спадает. По его словам, больше обычного закупаются, в частности, те, кто уезжает на дачи или находится на домашнем карантине. По данным на 21 марта, в России выявлено чуть более 300 случаев заболевания коронавирусом.