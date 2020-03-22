Бабич предложил оштрафовать «безответственную» КПРФ за митинг во время карантина

Москва, 22 марта. Российские власти должны оштрафовать партию КПРФ, которая нарушила введенный в Москве коронавирусный карантин и провела митинг. Такое мнение высказал политический обозреватель Дмитрий Бабич.

«Сейчас ситуация такая, когда нужно забыть какие-то политические разногласия. Кроме того, важно сейчас снизить распространение ненависти в обществе. Эпидемия вызывает искушение сыграть на этой теме у многих политических сил, поскольку люди напуганы и раздражены», — пояснил он порталу iReactor.

Бабич полагает, что такие социально безответственные действия должны наказываться штрафом, как того требует российское законодательство. Эксперт обратил внимание на то, что даже свободолюбивая Европа сегодня вводит жесткие ограничения, которые нарушают свободу перемещения и тайну частной жизни, а в Москве тем временем коммунисты проводят митинг, отстаивая свои политические интересы.

Отметим, что в митинге участвовало по меньшей мере 60 человек, хотя ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи со вспышкой коронавируса распорядился запретить массовые акции с участием более 50 человек. Примечательно, что целевая аудитория КПРФ — это люди преклонного возраста, а именно они попадают в группу риска при распространении коронавирусной инфекции. Если молодые люди легко переносят заболевание или же не болеют вовсе, то у стариков болезнь протекает очень тяжело и нередко приводит к летальному исходу.

Напомним, что первая вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре прошлого года. По одной из версий, инфекция была завезена в страну из США вместе с дипломатической почтой.