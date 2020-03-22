Хаменеи отреагировал на предложение США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 22 марта. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи счел странным предложение США помочь Тегерану медпрепаратами для борьбы с коронавирусом на фоне дефицита лекарств в Штатах.

«Руководство США заявляло, что готово оказать медицинскую помощь и помочь лекарствами. Это очень странные слова. Во-первых, у вас дефицит, как следует из поступающих из США новостей», — заявил лидер ИРИ в ходе выступления в Тегеране.

Кроме того, Хаменеи обратил внимание на звучащие в адрес США обвинения в создании вируса. По словам глава Ирана, разумный человек не станет принимать помощь от Вашингтона, когда появляются версии о причастности США к заражению.

«Может, ваши препараты — это инструмент для еще большего распространения болезни. Вам нельзя доверять», ― добавил Хаменеи.

Лидер Ирана подчеркнул, что США являются самым скверным врагом республики, американских чиновников Хаменеи назвал лжецами и шарлатанами.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. На сегодняшний день во всем мире выявлено более 307 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 13 тысяч человек умерли, более 92 тысяч выздоровели. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 20,6 тысячи человек, погибли по меньшей мере 1,5 тысячи человек.

Все большее распространение получает версия об искусственном происхождении коронавируса. Ряд экспертов высказывают мнение, что он мог быть создан в одной из военных бактериологических лабораторий на территории США.