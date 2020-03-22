«Альянс врачей» нарушил запрет на массовые мероприятия ради сбора подписей против поправок

Москва, 22 марта. Созданный под эгидой основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального «Альянс врачей», главой которого является личный лечащий врач скандального блогера Анастасия Васильева, во время распространения коронавируса собрал жителей Мытищ на уличную акцию под предлогом решения локальных проблем, но пытался организовать сбор подписей против поправок в конституцию.

Как передает «Политика сегодня» со ссылкой на YouTube-канал «Мытищи Наш Район», представители альянса собрали жителей Подмосковья, чтобы те якобы потребовали от местных властей начать строительство ряда новых объектов — поликлиники, транспортно-пересадочного узла и детского сада, а также разрешения некоторых других проблем. Но эта повестка оказалась лживой — от людей хотели добиться подписей против принятия поправок в Конституцию РФ.

То, что изначально заявленная повестка мероприятия кардинально отличалась от фактической, подтвердила жительница Мытищ.

«Я пришла, потому что сказали, что тут собираются врачи, чтобы проверить на вирус и обсудить проблемы района. А оказалось, они против конституции подписываются, я в таком участвовать не собиралась», — объяснила она.

«Альянс врачей» не только в очередной раз обманул людей, но и нарушил запрет на массовые мероприятия, который временно действует в стране с целью минимизации распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы заболевания.

Акция альянса выглядит странной и из-за того, что его руководитель, Васильева, в Twitter регулярно критикует российские власти, считая, что они предпринимают недостаточные меры в борьбе с инфекцией и скрывают настоящее количество зараженных, хотя своей попыткой собрать несанкционированный митинг, сама поставила под угрозу здоровье людей.