Обрушение цен на нефть стало поводом для новой информационной атаки США на Россию

Москва, 22 марта. Обрушение цен на нефть стало поводом для организации новой информационной атаки США на Россию. Об этом в воскресенье заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп тут же обвинил Москву в нефтяном кризисе, хотя ценовую войну развязал главный арабский союзник Америки — Саудовская Аравия. Именно Эр-Рияд, считает Баранец, несет ответственность за обрушение цен на нефть.

«Эр-Рияд ведет собственную игру, которая зачастую не попадает ни на российские, ни на американские матрицы, так как рассчитывает каждый шаг в собственных национальных интересах. Эр-Рияд управляет теми странами, которые составляют конкуренцию», — пояснил эксперт изданию «Экономика сегодня».

Баранец напомнил, что Москва призывала Саудовскую Аравию проявить благоразумие и не делать никаких резких шагов в условиях спровоцированного коронавирусом экономического кризиса, однако саудиты поступили по-своему. Эксперт считает, что, несмотря на ущерб, который нанес Эр-Рияд всему миру, США по-прежнему будут пытаться укрепить сотрудничество с этой страной, чтобы вместе действовать против России. При этом, совершая все новые и новые нападки на Москву, Вашингтон не перестает жаловаться, что Россия якобы ведет вредительскую деятельность в отношении Штатов.

Напомним, что цены на нефть во всем мире обрушились после того, как сорвалась новая сделка ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на еще большем снижении объема добычи нефти. Россия же предложила сперва изучить последствия влияния коронавируса на экономику. В итоге стороны не смогли договориться, сделка сорвалась, а Саудовская Аравия начала усиленно демпинговать, чем обрушила цены во всем мире.