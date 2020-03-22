Поклонская добровольно ушла на самоизоляцию

Москва, 22 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что добровольно ушла на самоизоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции, и призвала россиян по возможности соблюдать карантин.

Поклонская напомнила, что «из-за чужой безалаберности» коронавирус попал в Крым. Житель республики вернулся домой после поездки во Францию, но не уведомил об этом ни пограничников, ни врачей.

Депутат призналась, что сама ни разу не ездила в Крым после появления коронавируса в Москве. Такие ограничения дались ей непросто, поскольку на полуострове живет ее семья, там находится ее дом.

«Я очень хочу, чтобы Крым остался местом, где нет коронавируса. По-человечески прошу каждого <…> посидеть дома», — написала депутат в Instagram.

Поклонская соблюдает карантин. Вместе с дочерью она старается не выходить из квартиры, не гулять и не посещать места массового скопления людей.

«Уважаю правила и меры, принятые руководством страны и города по недопущению распространения вируса», — добавила Поклонская.

Депутат попросила сограждан обязательно сообщать специалистам о возвращении из-за границы и соблюдать простые правила безопасности.

«От каждого человека зависит, по какому сценарию пойдет наша страна и наши родные города в борьбе с этой заразой», — констатировала депутат.

Как сообщили ранее власти Крыма, все лица, которые вступали в контакт с заразившимся мужчиной, вернувшимся из Франции, были установлены и изолированы в медицинских учреждениях или на дому. У родственников диагноз не подтвердился.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом нового типа, 16 пациентов выздоровели. Инфекция охватила более ста стран, заболели свыше 312 тысяч человек, скончались около 13 тысяч.

Власти России утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Временно приостановлено пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, где сложилась опасная эпидемиологическая обстановка, — например, с Италией, Германией, Испанией и Францией. Введены временные ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, работу учебных заведений и культурных учреждений.