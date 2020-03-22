Брутер ответил на слова Надя про «ад» в отношениях с РФ, указав Словакии ее место в НАТО

Новый глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь пообещал не создавать «ад» в отношениях с Россией. Он заявил, что его ведомство будет выстраивать взвешенную политику со всеми странами мира и не хочет конфликта ни с кем. При этом министр все же нашел способ недружелюбно высказаться в сторону РФ, добавив, что та предпринимает в адрес Словакии действия, «переходящие границу дружественных отношений».

Эти слова вызвали удивление политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Словакия как член антироссийского блока НАТО может в принципе воспринимать любые действия России как враждебные, если те будут направлены на сдерживание Североатлантического альянса.

«Так что под как минимум «недружественность» подпадают любое развертывание, расширение и модернизация наших вооруженных сил. В каком-то смысле это действительно так, ведь российское оружие может при определенных обстоятельствах быть направлено против Словакии, — считает эксперт. — Другое дело, что РФ не собирается никоим образом повышать уровень напряженности в мире, а, напротив, выступает за стабильность».

Политолог добавил, что у Надя нет никаких оснований говорить о каком бы то ни было «аде» в отношениях с Россией, как нет у него и власти этот «ад» когда бы то ни было устроить. Если кто и способен на подобное, так это Соединенные Штаты. И мнения Надя по этому поводу они точно спрашивать не станут.

«Должен сказать, что у нас и без того довольно напряженное общение с США в последние годы — стороны не доверяют друг другу и не видят возможностей для того, чтобы это доверие было налажено. Однако, несмотря ни на что, ни в какую визуальную «преисподнюю» наши отношения не превратились. Именно поэтому я считаю все разговоры об «аде» обычным кликушеством», — заявил собеседник ФАН.

Брутер обратился к той части «спича» словацкого министра, где тот мечтает «опровергнуть представление о себе как о «проамериканском министре». По глубокому убеждению эксперта, у Надя это не получится.

«Фактически как политик он создан в рамках натовских учебных центров, — считает он. — В то время как новый министр иностранных дел Словакии до этого много лет был послом в США. Как видите, Запад полностью контролирует правительство этой страны».

Рассказал политолог и об «обязательствах» Словакии перед НАТО, которые обещался выполнять Надь. В основном это будут некие «общие программы» альянса, а также плата установленной суммы в общий оборонительный фонд.