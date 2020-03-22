Греческого митрополита задержали за нарушение правил карантина

Афины, 22 марта. Полиция Греции задержала митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на службы в храмах на фоне коронавируса, сообщает газета Vima Orthodoxias.

Митрополит Серафим 20 марта открыл Храм Распятия в городе Хора на острове Китира и стал приглашать верующих на службу под звон колоколов. Священника задержала полиция.

В участке митрополит рассказал, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима о запрете проводить богослужения из-за пандемии коронавируса. Правоохранители составили протокол и отпустили священника. Материалы будут переданы в прокуратуру, однако при повторном нарушении дело передадут в суд.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России выявлено 306 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 53.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с коронавирусом. Молитвы против коронавируса будут возноситься за божественной литургией во всех храмах РПЦ. Впервые новые спецмолитвы будут зачитаны в понедельник, 22 марта, за патриаршим богослужением. В РПЦ сообщили, что вне зависимости от того, болен человек коронавирусом или какой-то иной опасной для окружающих болезнью, не может отказать ему, если он хочет причаститься.