ЛНА продолжает соблюдать перемирие, ООН призывает ПНС отказаться от провокаций

Тобрук, 22 марта. Генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжает соблюдать перемирие и поддерживает призыв Организации Объединенных Наций (ООН) придерживаться режима прекращения огня.

Мисмари подчеркнул, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) пытаются спровоцировать ЛНА на боевые действия, однако, несмотря на обстрелы, армия Халифы Хафтара продолжает придерживаться своих обещаний по деэскалации кризиса. Он также добавил, что силы ЛНА будут соблюдать перемирие столько времени, сколько потребуется, однако в случае необходимости они могут ответить силой на вооруженные провокации террористов.

Официальный спикер ЛНА обратил внимание международной общественности на опасность действий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который воспользовался перемирием для реализации своих намерений — Анкара отправляет боевикам ПНС оружие и боеприпасы. Кроме того, турецкие контрабандисты могут стать причиной распространения COVID-19 в Ливии, поскольку в Турции зафиксирована вспышка заболеваемости этим типом коронавируса. Ранее американская журналистка рассказала, что турецкая сторона направила в Ливию более 70 сирийских радикалов, среди которых был зараженный COVID-19.

Пандемия представляет собой серьезную опасность, именно поэтому ООН призвала к гуманитарной паузе в боевых действиях, ЛНА полностью согласна с этой позицией.