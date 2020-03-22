Синоптики рассказали, когда в Россию придет весна

Москва, 22 марта. Метеорологическая весна придет в Россию уже 25 марта, рассказали синоптики центра погоды «Фобос».

«К среде в погоде наметится коренной перелом – инициатива станет переходить к скандинавскому антициклону и, наконец-то, начнется генеральное наступление настоящей весны!» — уточнили специалисты.

По их словам, во второй половине грядущей недели жителей Центральной России ждет погода «миллион на миллион». То есть будет солнечно и без осадков, ветер утихнет, а показатели барометров останутся на высоком уровне – 760 миллиметров ртутного столба.

Столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов выше нуля днем, а ночные температуры будут преимущественно нулевыми.

Синоптики посоветовали автомобилистам задуматься о смене шин на летний вариант. Проделать это можно, по их словам, уже в конце марта или начале апреля. Будущий месяц, как ожидается, будет на один-три градуса теплее нормы.

Напомним, что 22 марта отмечается народный праздник Сороки или Сорок сороков. На Руси он считался второй встречей весны — между Сретением (15 февраля) и Благовещением (7 апреля). Поскольку праздник Сороки, как правило, приходится на Великий пост, ритуальное печенье, которое пекли к этому дню, делали постным. В этот большой церковный праздник на Руси под запретом была любая работа, в том числе по дому и огороду.