Российские власти не планируют ужесточать карантин из-за коронавируса

Москва, 22 марта. Российские власти в настоящее время не рассматривают вариант ужесточения карантинных мер в стране. Об этом сообщили в информационно-коммуникационном центре.

Там отреагировали на ранее появившуюся информацию от правительственного источника, который сообщил о возможном введении в РФ мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом.

Источник рассказал, что скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция и Великобритания, имея ежедневный прирост от 27% до 33% при сопоставимом количестве заболевших.

«Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — объяснил спикер РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия еще имеет достаточный временной запас для принятия этих жестких, но крайне необходимых мер.

Кроме того, власти продолжают «тщательно анализировать информацию о мерах по сдерживанию коронавируса правительствами других стран, выделяя наиболее успешные среди них».

Собеседник агентства также отметил, что в сложившейся ситуации кабмину важно укреплять доверие граждан, и напомнил, что лидеры многих зарубежных стран публично обращаются к населению и разъясняют принимаемые меры для сдерживания пандемии и восстановления экономики.

По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в России достигло 306 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 53 случая.