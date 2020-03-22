Алсу оправдала веселые танцы на карантине своей молодостью

Москва, 22 марта. Певица Алсу оправдалась перед недовольными подписчиками за свои танцы с дочерьми на карантине. Видео веселого времяпрепровождения артистка опубликовала в своем Instagram.

На кадрах короткого ролика можно видеть 13-летнюю Сафину, 11-летнюю Микеллу и саму Алсу. Все они одеты в футболки дизайнера Игоря Гуляева «Не гуляй, сиди дома». Они по очереди подходят к камере и делают несколько танцевальных движений.

Однако номер оценили далеко не все подписчики Алсу.

«Алсу под молодую косит. Смотрится не очень... Она и так хорошо выглядит, зачем такие танцы», «Могли бы и свои движения придумать», — написали хейтеры.

Но певица не растерялась и напомнила, что она не такая уж и старая.

«Во-первых, я еще молодая!! А танцы такие, чтобы не грустить и поднимать настроение себе и окружающим! Попробуйте», — предложила звезда.

Помимо Сафины и Микеллы у Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова, есть трехлетний сын Рафаэль. Но его к участию в танцах не привлекли. Как отмечает teleprogramma.pro, несмотря на троих детей, певица успевает заниматься творчеством. Минувшей зимой она выпустила новый клип на песню «Герои любимых романов».

Отметим, что многие звезды на карантине не снимают веселые видео с танцами, а занимаются бизнесом. Например, певица Кети Топурия торгует масками по полторы тысячи рублей. Их можно заказать в Сети. Супруга Тимати Анастасия Решетова наладила продажу антисептиков.

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2020, также отмененном из-за пандемии COVID-19, в своем интернет-магазине, как и Топурия, запустила продажу черных масок с принтами CorUNOvirus (отсылка к песне Uno, с которой музыканты должны были выступить на конкурсе. — Прим. ФАН). При этом, чтобы не вызвать волны критики и обвинений в попытках нажиться на панике людей, участники коллектива подчеркнули, что маски являются исключительно сувенирной продукцией и не защищают от вируса.