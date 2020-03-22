Онищенко назвал главные правила самоизоляции из-за коронавируса

Москва, 22 марта. Прибывшие из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу россияне должны пройти 14-дневный период самоизоляции. Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал главные правила карантина.

Россияне, прибывающие в страну из-за границы, обязаны проходить двухнедельный карантин. Самоизоляция позволяет не допустить распространения инфекции, если человек заразился в поездке.

Онищенко назвал главные правила самоизоляции. По словам врача, если человек находится в семье, то ему необходимо пользоваться отдельной посудой. Мыть посуду нужно с применением обезжиривающих средств. Также необходимо часто проводить влажную уборку, а для протирания использовать салфетки с содержанием дезинфицирующих средств.

Депутат рекомендовал пользоваться ультрафиолетовыми лампами, они обеззараживают воздух, однако делать это нужно строго по инструкции.

«Если у кого-то в семье поднялась температура, желательно сразу же поместить больного в отдельную комнату, если такая возможность есть, и дать ему маску. Квартиру нужно часто проветривать, особенно комнату, где лежит потенциальный больной вирусной инфекцией», ― рассказал Онищенко в комментарии Nation News.

Кроме того, врач заявил, что в период самоизоляции запрещается выгуливать животных. Все продукты жизнедеятельности – остатки пищи, салфетки ― запрещено выбрасывать в мусоропровод.

«Их нужно поместить в двойные полиэтиленовые пакеты, запечатать, и только потом утилизировать», ― добавил врач.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России выявлено 306 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 53.