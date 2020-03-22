Коронавирус, последние новости в России и мире: ВКС помогут Италии, РПЦ молится по-новому

Пандемия COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, предположительно, китайского происхождения, пока не собирается прекращаться. Наоборот, ситуация в некоторых странах имеет тенденцию к ухудшению, в частности, в Италии и в США. В России, где количество больных с подтвержденным диагнозом невелико, тем не менее число выявленных случаев заражения коронавирусом растет. Власти делают все, чтобы не допустить разрастания эпидемии и призывают доверять только проверенной информации.

Ситуация по коронавирусу в России и в мире на воскресенье, 22 марта, в обзоре Федерального агентства новостей.

Информация по коронавирусу на утро 22 марта

Всего в мире с начала пандемии заболели 307 тысяч человек.

Первенство по количеству заболевших по-прежнему держит Китай, там инфицированы 81 тысяча человек. На втором месте Италия — 53,5 тысячи заболевших, на третьем — США (26,7 тысячи больных).

Смертность. Всего в мире скончалось более 13 тысяч зараженных, печальное первенство тут держит Италия (4,8 тыс.); на втором месте Китай (3,1 тыс.); на третьем — Иран (полторы тысячи погибших).

Всего в мире излечилось более 92 тысяч заболевших.

Ситуация по коронавирусу в России

Согласно официальным данным, которые приводит сайт Минздрава и Роспотребнадзора Стопкоронавирус.РФ, а также по сообщению оперативного штаба, в нашей стране подтверждено 306 случаев заболевания. За последние сутки прирост составил 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. 16 человек выздоровели, смертельных случаев не зафиксировано.

Больше всего новых заболевших в Подмосковье (17 человек), на втором месте Москва (шестеро), затем Татарстан (пятеро), далее — Нижегородская и Свердловская области (четверо и трое соответственно).

Россия поможет Италии

Российские военные готовы помочь Италии, где ситуация с эпидемией COVID-19 остается самой сложной. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сформировали необходимую авиационную группировку для доставки медикаментов, оборудования и средств защиты, а также военных вирусологов для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Создание авиагруппировки было завершено в соответствии с приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу. Как сообщили в Минобороны РФ, на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» в полной готовности находятся девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.

Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в РФ

В Информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти склоняются к введению в России мер по ужесточению карантина в связи с распространением COVID-19. Ранее такую информацию обнародовало РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правительстве РФ.

Как рассказал источник, скорость распространения коронавирусной инфекции в России математически соответствует данным по таким европейским странам, как Испания, Германия, Франция и Великобритания.

«Прирост составляет от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших, — отметил собеседник агентства. — Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония и Южная Корея, требуется принять решительные меры по карантину, выявлению заболевших, а также наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими с их последующей изоляцией».

Источник отметил, что у России есть запас времени, чтобы принять жесткие, но крайне необходимые меры для эффективной борьбы с пандемией. Он также напомнил о важности укрепления доверия населения к действиям правительства.

РПЦ утвердила особые молитвы для защиты от коронавируса

Во всех храмах Русской православной церкви, начиная с воскресенья, на службах будут произноситься особые молитвы из-за угрозы распространения коронавируса. Текст молитв утвердил лично патриарх Кирилл, сообщает официальный сайт РПЦ.

Отметим, слово «коронавирус» в этих молитвах не упоминается.

США встречают пандемию «во всеоружии»

Соединенные Штаты по количеству заболевших вышли на третье место в мире, на этом фоне в стране кратно выросли объемы продажи оружия. По данным телеканала ABC, выручка одного из крупнейших американских интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на беспрецедентные 309%, количество заказов увеличилось на 222%.

В России и США - совершенно разные реакции на эпидемию. У нас скупают гречку, а в ряде американских штатов отмечен двух-трехкратный рост спроса на оружие. Готовятся к боям за выживание, как в голливудских фильмах, не иначе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 22, 2020

Новость о том, что американцы активно вооружаются на фоне сообщений о пандемии, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.