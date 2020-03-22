Чехова рассказала о перенесенной операции

Москва, 22 марта. Известная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию, на которую ей пришлось согласиться из-за проблем с венами на ногах.

Как рассказала знаменитость в Instagram Stories, хирургическое вмешательство было плановым. За помощью она обратилась к флебологу.

Телеведущая призналась, что перед госпитализацией очень боялась, но не столько самой операции, сколько наркоза.

«Страшно. Что будет-то?» — волновалась она.

Операция прошла успешно, уже вечером того же дня Чехова занималась вопросами, связанными с бизнесом.

«Наркоз я как-то пережила. Обычно я дерусь с врачами, которые мне пытаются ввести наркоз, но тут этого не случилось», — рассказала ведущая.

Проблемы с венами далеко не единственные, от которых страдает Чехова. Она признавалась, что переживает о состоянии своего позвоночника. Еще в декабре прошлого года у артистки нашли протрузию шейного отдела, из-за чего у нее появилось расстройство памяти.

Недавно основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина в подробностях рассказала о пластической операции, которую перенесла год назад. Артистка не скрывает, что обращалась к услугам пластических хирургов. Тогда ей сделали круговую подтяжку лица, отек после которой был настолько сильным, что Бабкина три дня ничего не могла видеть.