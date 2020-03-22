Звездный доктор Мухина рассказала о салонных процедурах на дому во время карантина

Москва, 22 марта. Звездный диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина советует во время вынужденного карантина из-за коронавируса использовать закупленную впрок гречку в косметических целях и делать улиткотерапию.

По мнению Мухиной, самоизоляция — отличное время, чтобы устроить салонные процедуры на дому, поскольку для многих из них специальные средства и техника не нужны.

В частности, врач рекомендует для красоты и здоровья кожи делать скрабы для тела из гречки.

«Гречку можно перемолоть и сделать из нее скраб для тела. Для этих целей можно использовать и кофейную гущу. Для похудения очень полезно делать горчичные обертывания», — цитирует медика Nation News.

По словам диетолога, гречневую крупу можно также использовать для массажа точек, отвечающих за контроль аппетита.

«Я всем своим пациентам говорю, что для похудения нужно всего три зернышка гречки, потому что у нас две точки, отвечающие за чувство голода, и одна — за удовольствие. Вот на них и нужно наклеить зерна гречки и массировать», — рассказала врач.

Кроме того, Мухина советует делать улиткотерапию, которая, по ее словам, является не только эффективной процедурой массажа и омоложения кожи, но и средством лечения различных дерматитов.

Нужно купить улиток и делать с их помощью массаж различных зон. Как уверяет медик, результат будет «феноменальным».

«Одна моих пациенток долго мучилась с покраснением век, какие только мази не применяла, даже гормонами лечилась, а помогли улитки — дерматит ушел за три дня. Они даже псориаз вылечивают!» — уточнила Мухина.

Она также добавила, что улитки убирают пигментные пятна.