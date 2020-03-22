Foreign Policy предрекает закат лидерства США после пандемии коронавируса

Вашингтон, 22 марта. Эпидемия коронавируса оказала огромное влияние на весь мир и будет иметь серьезные последствия. Такое мнение высказали ведущие мировые эксперты, к которым американское издание Foreign Policy обратилось за комментарием.

Так, например, замдиректора Международного института стратегических исследований Кори Шейк полагает, что вирусная пандемия приведет к закату мирового лидерства США, которые продемонстрировали «свой узколобый эгоизм и бездарное головотяпство». По словам Шейка, Штаты «провалили тест на лидерство».

С этим мнением согласен профессор Гарвардского университета Джозеф Най. Он отметил, что стратегия нацбезопасности, провозглашенная в 2017 году президентом США Дональдом Трампом, оторвана от реальности. Это стало очевидно всем на фоне пандемии коронавируса.

«COVID-19 (Коронавирусная инфекция — Прим. ФАН) показала, что нам не удается подстроить нашу стратегию под этот новый мир», — считает ученый.

А профессор международных отношений в Гарвардском университете Стивен Уолт полагает, что коронавирус приведет к общей смене политического и экономического вектора. Глобализм и открытость сменятся ростом националистических настроений и усилением роли государства в экономике. Кроме того, произойдет некоторая переориентация влияния с Запада на Восток. Уолт обратил внимание на то, что Сингапур и Южная Корея отреагировали на угрозу коронавируса «образцова». Китай тоже показал крайне эффективные меры, хоть и допустил некоторые ошибки на начальной стадии развития пандемии. А вот Запад по-прежнему не может справиться с эпидемией.

Профессор политологии и международных отношений в Принстонском университете Джон Икенберри придерживается аналогичной точки зрения и считает, что коронавирус приведет мир к великодержавному соперничеству.

Напомним, что первая вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря прошлого года. По одной из версий зараза была завезена в страну вместе с американской дипломатической почтой.