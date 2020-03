Коронавирус может дать новый шанс ИГИЛ в Сирии

Распространение коронавируса в лагерях беженцев в Сирии способно привести к возрождению «Исламского государства»1 и новой эскалации насилия. Федеральное агентство новостей выясняло, насколько близка Сирия к новому витку нестабильности.

Сирийские врачи, которые работают в тяжелых условиях в лагерях беженцев в Идлибе, считают, что коронавирус, скорее всего, уже проник в Сирию и стремительно распространяется среди временно перемещенных лиц, пишет The New York Times. Нет сомнений в том, что заболевание наблюдается не только на северо-западе, но и в других частях страны.

В условиях глобальной пандемии сообщения о «неизвестной инфекции», распространяющейся в многочисленных лагерях беженцев, могут значить только одно. Очагами заражения стали «Эр-Рукбан», который находится в зоне оккупации США и практически полностью лишен контакта с внешним миром, и «Аль-Хол», год назад превратившийся в концентрационный лагерь для 70 тысяч жен и детей боевиков «Исламского государства» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). В том же лагере содержится около двух тысяч пленных боевиков.

«Аль-Хол», где фанатичные сторонницы ИГИЛ продолжают культивировать идеологию ИГ, уже год представляет угрозу для всей восточной Сирии. После начала турецкой операции «Источник мира» курдская охрана в лагере была сокращена — 70 тысяч сторонников ИГИЛ охраняет всего около 300 боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Вслед за охраной, как сообщает Вашингтонский институт по ближневосточной политике, лагерь в середине октября начали покидать гуманитарные миссии «Врачей без границ» и Международного Комитета Спасения.

Гуманитарная ситуация в «Аль-Холе» оставалась катастрофической с марта 2019 года. Нет сомнений в том, что коронавирус молниеносно распространится в лагере беженцев, ведь там невозможно выполнять даже простейшие профилактические рекомендации.

Большая часть населения «Аль-Хола» — молодые женщины и их дети, для которых COVID-19 не представляет смертельной опасности. При этом они могут оставаться переносчиками заболевания и разнести его повсюду, когда выберутся из лагеря. На данный момент большинство из почти 70 тысяч обитателей «Аль-Хола» ограничены в передвижениях — однако скоро это может измениться.

При вспышке коронавирусной инфекции первыми из лагеря сбегут те, кто может это сделать — те, кому болезнь угрожает в первую очередь — взрослые мужчины из курдской охраны. После появления в «Аль-Холе» пленных «жен ИГИЛ» жизнь охранников лагеря регулярно подвергается опасности, несколько из них были убиты. Если они будут «болеть в карауле», то уже вскоре будут убиты «женами ИГИЛ».

Напряженность в лагере постоянно растет: источники в соцсетях сообщают, что 20 марта в ходе столкновения курдская охрана расстреляла разъяренных обитательниц лагеря, среди которых есть раненые и погибшие.

This brother received a message from a sisters who is in captivity in one of the camps: "Salam alaykum brother, today something happened: They removed the headscarf of a sister and dragged her on the ground. And when sisters stood up against this, they fired in front of them and https://t.co/p2gGHGbU54