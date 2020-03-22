Коронавирус может дать новый шанс ИГИЛ в Сирии

Распространение коронавируса в лагерях беженцев в Сирии способно привести к возрождению «Исламского государства»1 и новой эскалации насилия. Федеральное агентство новостей выясняло, насколько близка Сирия к новому витку нестабильности.

Коронавирус уже проник в Сирию

Сирийские врачи, которые работают в тяжелых условиях в лагерях беженцев в Идлибе, считают, что коронавирус, скорее всего, уже проник в Сирию и стремительно распространяется среди временно перемещенных лиц, пишет The New York Times. Нет сомнений в том, что заболевание наблюдается не только на северо-западе, но и в других частях страны.

В условиях глобальной пандемии сообщения о «неизвестной инфекции», распространяющейся в многочисленных лагерях беженцев, могут значить только одно. Очагами заражения стали «Эр-Рукбан», который находится в зоне оккупации США и практически полностью лишен контакта с внешним миром, и «Аль-Хол», год назад превратившийся в концентрационный лагерь для 70 тысяч жен и детей боевиков «Исламского государства» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). В том же лагере содержится около двух тысяч пленных боевиков.

«Аль-Хол», где фанатичные сторонницы ИГИЛ продолжают культивировать идеологию ИГ, уже год представляет угрозу для всей восточной Сирии. После начала турецкой операции «Источник мира» курдская охрана в лагере была сокращена — 70 тысяч сторонников ИГИЛ охраняет всего около 300 боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Вслед за охраной, как сообщает Вашингтонский институт по ближневосточной политике, лагерь в середине октября начали покидать гуманитарные миссии «Врачей без границ» и Международного Комитета Спасения.

Гуманитарная ситуация в «Аль-Холе» оставалась катастрофической с марта 2019 года. Нет сомнений в том, что коронавирус молниеносно распространится в лагере беженцев, ведь там невозможно выполнять даже простейшие профилактические рекомендации.

«Вы говорите нам чаще мыть руки? Да мы детей своих неделями вымыть не можем!» — с возмущением заявила сирийская беженка корреспонденту The New York Times.

ИГИЛ где-то рядом

Большая часть населения «Аль-Хола» — молодые женщины и их дети, для которых COVID-19 не представляет смертельной опасности. При этом они могут оставаться переносчиками заболевания и разнести его повсюду, когда выберутся из лагеря. На данный момент большинство из почти 70 тысяч обитателей «Аль-Хола» ограничены в передвижениях — однако скоро это может измениться.

При вспышке коронавирусной инфекции первыми из лагеря сбегут те, кто может это сделать — те, кому болезнь угрожает в первую очередь — взрослые мужчины из курдской охраны. После появления в «Аль-Холе» пленных «жен ИГИЛ» жизнь охранников лагеря регулярно подвергается опасности, несколько из них были убиты. Если они будут «болеть в карауле», то уже вскоре будут убиты «женами ИГИЛ».

Напряженность в лагере постоянно растет: источники в соцсетях сообщают, что 20 марта в ходе столкновения курдская охрана расстреляла разъяренных обитательниц лагеря, среди которых есть раненые и погибшие.

This brother received a message from a sisters who is in captivity in one of the camps: "Salam alaykum brother, today something happened: They removed the headscarf of a sister and dragged her on the ground. And when sisters stood up against this, they fired in front of them and https://t.co/p2gGHGbU54 — زوجة عاشق الحور (@UmAzzamAlmaniya) March 20, 2020

Опасность грозит охране как изнутри, так и снаружи «Аль-Хола»: после прозвучавшего в октябре 2019 года призыва главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади «разбить двери тюрем» (т. е. освободить «жен ИГИЛ») боевики из «спящих ячеек» террористов регулярно испытывали SDF на прочность.

В марте нападения ИГ на севере Сирии участились, вынудив США прийти на подмогу курдским боевикам, используя дроны.

#UK war /terrorism analyst " Relatively obscure cells (aligned to Daesh but perhaps not functionally linked ) have popped up in the outskirts of Raqqa - recent claim includes killing/injuring 3 SDF members on 18th of March after IED attack on their vehicle " #SYRIA — MENAnalyst (@jacksanders1965) March 19, 2020

Между тем «жены ИГИЛ» вновь и вновь пытаются бежать из лагеря. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о неудачной попытке пяти «жен ИГИЛ» чеченской национальности и восьми детей бежать из лагеря, которая произошла в марте.

Когда вирус заставит охрану лагеря сбежать, сторонники ИГИЛ вырвутся на свободу в северной Сирии и смогут получить помощь от «спящих ячеек» террористов, возродив «халифат».

Тем временем SDF продолжает десятками освобождать пленных боевиков ИГИЛ. Некоторые из них могут вступить в ряды проамериканских сил, а другие — установить контакт со своими старыми подельниками.

Сирия в карантине

Официально в Сирии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 - однако это связано не с успешной изоляцией страны от мировой пандемии, а с тем, что значительная часть не контролируется центральным правительством.

Поступают сообщения о заражении турецких военнослужащих на оккупированных территориях в северной Сирии, где был введен карантин и закрыты пропускные пункты. Турки заразились от боевиков «Сирийской национальной армии», а где те подхватили заболевание — неизвестно. Они могли контактировать с кем-то зараженным на территории Турции.

Из-за коронавируса Дамаск закрыл пограничные переходы с Иорданией и Ираком, а также кафе и рестораны. В ближайшее время по всей Сирии будут закрыты также все рынки, культурные и общественные мероприятия, госучреждения. Вводятся также ограничения по перемещению населения. Призыв в Сирийскую арабскую армию отложен до 22 апреля из-за коронавируса.

Аналогичные действия предпринимаются на неподконтрольной Дамаску территории: администрация в северо-восточной Сирии также объявила о карантине с 23 марта, и приостановке всех перемещений между населенными пунктами с 21 марта. Предполагается, что ограничительные меры могут продлиться до трех месяцев.

Время карантина может дать решающее преимущество «спящим ячейкам» ИГИЛ в северной и восточной Сирии — немногочисленная курдская охрана не захочет оборонять «Аль-Хол», если вообще решится остаться на страже лагеря, который превратился в очаг эпидемии. В северную Сирию хлынет масса из почти 70 тысяч беженцев, многие из которых заражены коронавирусом.

Запад бросит Сирию на произвол судьбы, но не Россия

Прогноз неутешительный, и не только для Сирии, но для большинства охваченных войнами стран, предупреждает член Совета Федерации Франц Клинцевич — теперь их жителям придется противостоять не только террористам, но и катастрофической пандемии. «Исламское государство» немедленно воспользуется карантином в неподконтрольных Дамаску районах Сирии.

«Безусловно, террористы не будут считаться с карантином. Они будут действовать, загоняя ситуацию в тупик и запугивая людей, которым будет угрожать двойная опасность, — указал Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей. — Но есть и вторая сторона медали: в их рядах тоже появятся больные и начнутся проблемы».

Сенатор предупредил, что эпидемия в Сирии станет серьезнейшей проблемой — Дамаску не справиться самостоятельно.

«Наши военные, разумеется, будут выполнять основную свою задачу в Сирии — оказывать помощь и поддержку. Собственно, наши военные — это основной ресурс, который у Сирии есть на сегодня. Смею вас заверить, что там тоже не все так просто — и у нас есть риски, и у нас есть проблемы, и нам надо думать и о своих людях, — напомнил сенатор. Но Россия всегда была страной, которая помогает другим — мы оказываем сейчас поддержку Италии, где очень серьезные проблемы, ведется диалог с другими странами, ведь у России сегодня есть и специалисты, и опыт, и знания по работе с эпидемиями».

Запад, уверен Клинцевич, не окажет Дамаску никакой реальной помощи и не станет снимать санкции, чтобы облегчить борьбу с эпидемией и терроризмом.

«Запад сегодня в растерянности, они занимаются самоизоляцией, так что делать что-либо для Сирии они не будут. Оттуда идет поток беженцев, поэтому Запад жестко закроет границы, чтобы блокировать и беженцев, и распространение болезни. Запад бросит Сирию на произвол судьбы, — уверен сенатор. — Никто ничем заниматься не будет — за исключением России».

1 Организация запрещена на территории РФ.