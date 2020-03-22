Украина приостановила работу пунктов пропуска в Донбассе из-за коронавируса

Киев, 22 марта. Работа всех пунктов пропуска в Донбассе остановлена, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили сегодня в Госпогранслужбе Украины.

«С 00.00 (01.00 по московскому времени) 22 марта прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств», — говорится в сообщение на официальном сайте ГПУ.

Уточняется, что представители мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН и МККК смогут пересекать границу согласно ранее установленному порядку. В пресс-службе добавили, что разрешение на пересечение линии разграничения может быть получено «в исключительных случаях»: при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов.

Напомним, по официальным данным на Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Трое из заболевших умерли.

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия. В Киеве закрыто метро, а на общественном транспорте разрешено перевозить не более десяти пассажиров, которые обязательно должны быть в масках. Эти ограничения ударили и по сотрудникам больниц — многие медики живут в пригороде и просто не могут добраться на работу. Однако этот вопрос власти пока не решили.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что уже около 70 военнослужащих ВСУ находятся на карантине с подозрением на инфицирование коронавирусом. Все потенциально заразившиеся попали в инфекционные больницы Лисичанска и Рубежного. Военные ДНР предоставляли данные о том, что в Одесской области практически весь личный состав 35-й бригады ВСУ находится на карантине, в связи с чем прибытие этой бригады в зону Операции объединенных сил отменяется.