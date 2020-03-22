Патриарх Кирилл утвердил новые спецмолитвы против коронавируса

Москва, 22 марта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с коронавирусом. Тексты опубликованы на сайте Московского патриархата.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», ― сообщили в РПЦ.

Молитвы против коронавируса будут возноситься за божественной литургией во всех храмах РПЦ. Впервые новые спецмолитвы будут зачитаны в понедельник, 22 марта, за патриаршим богослужением.

Ранее настоятель московского Храма святителя Алексия протоиерей Владимир Духович рассказал Федеральному агентству новостей, что в православных храмах Москвы принимаются дополнительные санитарно-гигиенические меры во время богослужений в связи с коронавирусом, однако суть церковных таинств от этого абсолютно не меняется. Кроме того, в РПЦ сообщили, что вне зависимости от того, болен человек коронавирусом или какой-то иной опасной для окружающих болезнью, не может отказать ему, если он хочет причаститься.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России выявлено 306 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 53.