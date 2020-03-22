Все контактировавшие с первым заболевшим коронавирусом в Крыму изолированы

Симферополь, 22 марта. Специалисты нашли всех, с кем контактировал первый житель Крыма, заболевший коронавирусом нового типа. Об этом рассказал вице-премьер республики Игорь Михайличенко на совещании по ситуации с распространением инфекции.

Первый случай заболевания подтвердили в минувшую субботу. Житель Крыма, у которого появились симптомы, недавно вернулся из Франции. На полуостров он приехал на машине с женой и детьми через границу с Украиной и не уведомил о том, что побывал в стране с опасной эпидемиологической обстановкой.

Как уточнил Михайличенко, все лица, которые вступали с заразившимся в контакт, установили и изолировали в медицинских учреждениях или на дому. У родственников диагноз не подтвердился. Кроме того, в субботу вечером удалось найти таксиста, который перевозил заболевшего.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская добавила, что речь идет о 37 людях, пятеро из которых — близкие родственники заболевшего. Она призвала быть готовыми к новым случаям завоза инфекции.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что за несоблюдение карантинных мер будет введено уголовное наказание.

«Все должны понимать, что это не шутки», — подчеркнул руководитель республики.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом нового типа, 16 пациентов выздоровели. Инфекция охватила более ста стран, заболели свыше 312 тысяч человек, скончались более 13 тысяч.

В Крыму с 17 марта был принят режим повышенной готовности, а 18 марта закрыли границу с Украиной. Все медицинские организации оснастили необходимым оборудованием, масками и защитными костюмами. В полном объеме закуплены лекарственные препараты, а также вскоре в республике появятся 15 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Вузы перевели на дистанционное обучение, каникулы в школах продлятся до 12 апреля.