Сирия новости 22 марта 12.30: несколько взрывов прогремело в Ракке, террористы разрушают заграждения ВС Турции в Идлибе

Сирия, 22 марта. Ночью в Ракке прогремело несколько мощных взрывов. Боевики разрушили заграждения ВС Турции на трассе М4 в Идлибе. В Дейр-эз-Зоре были замечены ВВС международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армии (САА) и союзные силы: направили конвой подкрепления из Алеппо в Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разрушают заграждения турецкой армии на трассе М4 в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли четырех боевиков во время терактов в Ат-Табке в Ракке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в минировании нескольких автомобилей в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько поселений в зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) остались без электричества из-за погодных условий. Швальный ветер повредил несколько высоковольтных вышек у деревни Карама, как передает новостной портал Halab Today. Жители остались без света и связи. Курдская самоназванная администрация тем временем не торопится направлять в район бригаду ремонтников, оставив решение проблемы с электричеством самим жителям.

Сообщается, что в окрестностях города Абу-Кемаль где расположены позиции проиранских сил Корпуса Стражей Исламской революции были слышны звуки обстрела, источник которых неизвестен. Одновременно с этим неизвестные истребители, предположительно ВВС международной коалиции, прочесывали воздушное пространство над Абу-Кемалем, о чем сообщает агентство Step News. КСИР пока не сообщает о происшествиях в данном регионе.

Провинция Даръа

По информации Сирийской обсерватории по правами человека (SOHR), группа неизвестных совершила вооруженное нападение на двух молодых людей в поселке Джилин. Один из них с огнестрельными ранениями был доставлен в госпиталь и сейчас находится под наблюдением медиков. Отметим, что несколькими днями ранее в Джилине «спящие ячейки» боевиков совершили вылазку и открыли огонь из автоматических винтовок по КПП сирийской армии и спровоцировали столкновение с военнослужащими в окрестностях. По словам военных экспертов и аналитиков, за серией последних провокаций в Даръа стоят боевики, которые ушли в подполье после официального перемирия с Дамаском в 2018 году, но получают поддержку от ВС США, дислоцирующихся в 55-километровой зоне вокруг базы «Ат-Танф» на юге Сирии. По данным SOHR, с июня 2019 года «спящие ячейки» совершили 366 нападений и покушений в провинции, с применением оружия и СВУ, в результате которых были ранены и убиты 222 человека, среди них 45 – гражданские.

Провинция Идлиб

На юге провинции вооруженные группировки продолжают препятствовать совместным патрулированием ВС РФ и Турции по трассе М4. Как сообщает новостной портал Muraselon, ночью боевики разрушили оборонительные сооружения турецкой армии, установленные у трассы. Днем ранее турецкие военнослужащие были вынуждены провести патрулирование в одиночку и приступить к расчистке завалов и заграждений на дорожном полотне, оставленных боевиками.

Напомним, что с 6 марта в провинции был объявлен режим прекращения огня в рамках соглашения России и Турции, заключенном 5 марта в ходе шестичасовых переговоров лидеров двух стран в Москве. С 15 марта трассу на юге провинции должны были начать патрулировать конвои военной полиции ВС РФ и турецкие солдаты, однако боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и оперативной комнаты «Ва-Харид аль-Мунимин» отказались сложить оружие и также препятствуют патрулированиям. Террористы соорудили на трассе земляные валы у поселка Найраб и взорвали мост в деревне Ариха.

С востока Алеппо в Идлиб выдвинулся конвой из 12 бронированных автомобилей Сирийской арабской армии (САА), танков и БМП, о чем сообщает Telegram-канал Nors For Studies (NORSFS2).

Провинция Ракка

Шесть боевиков из состава сил безопасности SDF «Асайиш» погибли сегодня ночью в городе Ат-Табка. Как передает новостной портал Alk Habour, в центре города прогремело несколько взрывов. Местные источники сообщают о двух-четырех мощных взрывах. Самодельные бомбы детонировали в районе Андалус и Масалун, взрывчатка была установлена в патрульные автомобили «Асайиш». Курдские боевики оцепили места происшествия. В установке бомб обвиняют террористов «Исламского государства», которые ушли в подполье после разгрома группировки и перешли к тактике партизанской войны на территориях оккупации SDF и коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.