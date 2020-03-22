Приближающийся к Земле астероид показали на видео

Москва, 22 марта. Астрономы из проекта Vitrual Telescope показали на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приближается к Земле, сообщает портал Space.com.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отнесло небесное тело к «потенциально опасным» для нашей планеты. Диаметр объекта составляет 1,8–4,1 километра, а его маршрут пересекает земную орбиту.

Астероид максимально приблизится к Земле 29 апреля. Однако даже в момент сближения расстояние между телами составит 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше расстояния до Луны. В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году на расстояние 19 миллионов километров.

Ранее NASA опубликовало у себя в Instagram снимок серебристых облаков, сделанный с орбиты. Организация отмечает, что снимок был сделан с МКС на высоте свыше 430 км над южной частью Тихого океана. Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.