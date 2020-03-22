Цой похвасталась необычными яйцами собственных кур

Москва, 22 марта. Певица Анита Цой показала необычные яйца, которые несут куры в ее хозяйстве. Скорлупа плодов некоторых несушек имеет необычный — яркий голубой цвет.

Исполнительница записала видеоролик, в котором продемонстрировала обитателей своего курятника, и рассказала, что в нем можно найти.

«Передаем вам привет из курятничка!» — поделилась артистка.

Вместе с камерой Цой ходила среди птиц и залезала за яйцами «черт знает куда». Попутно звезда умилялась цыплятам и передразнивала недовольных нарушением спокойствия несушек и петухов.

Куры у Цой живут вольготно, содержатся в просторных и ухоженных курятниках, поэтому дарят соответствующую радость хозяйке в виде крупного «урожая» яиц — за один поход певице удалось насобирать ни один десяток. Более того, некоторые яйца оказались особенными из-за насыщенного голубого цвета скорлупы.

«Вот, посмотрите! Это не крашеные пасхальные, это настоящие голубые яйца», — похвасталась исполнительница.

Одна из пользовательниц соцсети заметила, что для полного счастья певице осталось завести курицу, которая будет нести золотые яйца.

«Ой, какое милашество. Вы просто умница, все и всегда успеваете. Еще осталось завести курицу, которая будет нести золотые яйца, и все — жизнь вообще удалась. Спасибо за позитив, Аниточка», — написала kristinka_skvorcova.

Певица ответила поклоннице, что хотела бы себе такую птицу.

Собственное хозяйство срези звезд отечественного шоу-бизнеса есть не только у Цой. Его также с удовольствием ведут известный российский фигурист Евгений Плющенко и семья модного дизайнера Валентина Юдашкина.