Появилось видео с места страшного ДТП с двумя автобусами под Тамбовом

Тамбов, 22 марта. Страшная авария произошла в Тамбовской области с участием двух автобусов, погибли два человека. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 07.00 в Жердевском районе, на 566-м километре трассы «Москва — Волгоград». Водители двух пассажирских автобусов попытались избежать столкновения и разъехались по обочинам.

Один из автобусов перелетел отбойник и вылетел в кювет. На месте ДТП погибли два человека, 16 получили ранения. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

По данным синоптиков, в Тамбовской области температура воздуха опустилась до 1 градусов мороза, продолжается снегопад. Синоптики предупредили водителей о гололедице на дорогах.