Гость зарезал жениха на свадьбе в Югре

Ханты-Мансийск, 22 марта. Гость на свадьбе зарезал 56-летнего жениха во время празднования свадьбы в кафе Нижневартовска, сообщили в СК РФ по ХМАО.

Убийство произошло 21 марта в банкетном зале кафе «Летучий голландец». Между женихом и его 50-летним гостем возникла ссора, в ходе которой приглашенный мужчина схватился за нож.

Он нанес жениху несколько ударов в области груди. Пострадавшего госпитализировали, но мужчина скончался от полученных ранений, передает телеканал «360».

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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