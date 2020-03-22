Газманов рассказал, как столкнулся в самолете с китаянкой в респираторе

Москва, 22 марта. Известный эстрадный певец Олег Газманов на фоне пандемии коронавируса рассказал, как недавно столкнулся в самолете с жительницей Китая, которая для защиты надела респиратор и перчатки.

По словам музыканта, обстановка в европейских странах сейчас разная. Например, в Италии, которая сильно пострадала от инфекции, «царит жуть». А в Швейцарии, например, в Женеве, наоборот, все спокойно, люди даже не носят медицинские маски.

«Летел с китаянкой. Мне досталось 13-е место. Заходит, а у нее респиратор такой здоровый, на руках перчатки. Она в итоге к окну села. Посмотрел на нее и тоже маску надел», — вспомнил артист подробности полета.

Газманов признался, что больше всего переживает не за себя, а за детей. Дочери Марианне, родившейся в декабре 2003 года, постоянно напоминает, чтобы не забывала надевать маску в людных местах.

В свою очередь, актер Игорь Верник рассказал, что из-за распространения вируса вынужден был сократить количество объятий и поцелуев. Такие меры артисту оказались не по душе.

«К любимым это, конечно, не относится. Целуемся. К сожалению, из-за коронавируса сорвалась рабочая поездка в Швейцарию», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более 13 тысяч человек, свыше 311 тысяч заразились.

Власти РФ приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения заболевания. Приостановлено пассажирское сообщение с рядом государств, в особенности с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка. Во всех 85 субъектах России ввели режим повышенной готовности.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь недавно заявил, что вирус в Китай завезли американские военные. Дипломат пришел к такому выводу, проанализировав данные из США, в частности публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год.