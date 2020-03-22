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Политолог Корнилов назвал Саакашвили «бедой пострашнее коронавируса» для Одессы

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Политолог Корнилов назвал Саакашвили «бедой пострашнее коронавируса» для Одессы

Страшные беды для Украины в связи с разворачивающимся экономическим кризисом предрек Украине Михаил Саакашвили, который дал интервью одесскому «Седьмому телеканалу». Бывший президент Грузии заявил, что у властей «нет ресурсов» и вообще напрочь отсутствуют государственные институты, способные хоть как-то урегулировать ситуацию.

Тем временем, продолжил экс-губернатор Одесской области, Россия предстала перед лицом испытаний во всеоружии, имея «финансовую подушку безопасности» в 600 миллиардов долларов. Таким образом Саакашвили буквально процитировал недавнюю статью New York Times, признавшую, что санкции Запада пошли на пользу РФ, считает политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что благодаря искусственно сконструированной США международной изоляции наша страна лучше всех оказалась подготовлена и к эпидемии, и к кризису.

«Вы только вспомните, как все эти наши либералы в 2014 году вопили «Дайте пармезану!» и жаловались, как антисанкции ударили по «простому населению». А что в итоге? Представьте, что было бы сейчас, если бы в условиях этой паники, перекрытия границ и таможен Россия оказалась бы полностью зависима от поставок импортной продукции? А ведь именно в этом положении находится сейчас Украина», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, эта страна вступает в мировой кризис, имея «огромную дыру в бюджете».

«Без кредитов Международного валютного фонда Киеву придется объявить дефолт, — заявил политолог. — Причем это было очевидно еще до наступления всей этой коронавирусной истерии — то есть и без этих проблем планетарного масштаба Украина находится в довольно жалком положении».

Политолог Корнилов назвал Саакашвили «бедой пострашнее коронавируса» для Одессы

По мнению эксперта, как только паника вокруг эпидемии спадет, президент Владимир Зеленский и его команда обязательно спишут на нее всю ответственность за развал экономики — дескать, если бы не «внешние факторы», страна бы уже купалась в золоте.

Корнилова насмешила часть речи бывшего грузинского президента, где тот именует себя «одесситом» и говорит, что «Украины для Одессы» не существует.

«Вот уж чего одесситы действительно не хотят, так это видеть среди себя Саакашвили, — считает собеседник ФАН. — До сих пор там содрогаются, вспоминая «усилия», которые их теперь уже бывший губернатор предпринимал на своем посту. Для них он беда пострашнее коронавируса и всех кризисов вместе взятых. Одесса бы давно уже хотела излечиться от Саакашвили полностью, но этот навязчивый вирус периодически то покидает Украину, то появляется в ней вновь. Даже уже на чердаки его загоняют, а он каким-то образом находит дорогу назад через какие-то черные ходы».

При этом Корнилов высказал согласие с экс-президентом Грузии в том плане, что жители Одессы не очень-то и рады происходящему в остальной части Украины после 2014 года. По его убеждению, одесситы готовы поддержать критику нынешней киевской власти, но не готовы протестовать, помня, какие репрессии могут их за это ожидать.

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