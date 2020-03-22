Меркель без маски застукали в супермаркете за покупкой вина и туалетной бумаги

Берлин, 22 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пандемии коронавируса пришла в один из столичных супермаркетов без респиратора. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL.

Политик была замечена в магазине Hit Ullrich в привычном деловом образе — брючном костюме — и совершенно без каких-либо средств защиты. Она самостоятельно везла большую продуктовую тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие хозяйственные товары и продовольствие.

Я писал пару дней назад, что Меркель делает покупки в обычном берлинском супермаркете.

Мне, как обычно, не верили.

Это вчерашние фото.

В её тележке - вино и да, туалетная бумага. pic.twitter.com/jguc2fGyKs — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 22, 2020

По словам журналистов, встретить канцлера в этом супермаркете можно достаточно часто.

«Даже во время покупок самая могущественная женщина Германии ничего не может с собой поделать. Меркель регулярно гостит в берлинском супермаркете «Ульрих». Она приходит часто и всегда сама носит свои сумки с покупками», — передает RTL.

Самостоятельные походы Меркель по магазинам на телеканале назвали «мужеством», и выразили надежду, что канцлер во время них соблюдает безопасное расстояние в два метра.

В RTL отметили, что за покупки немецкий политик расплатилась кредитной картой.

Ранее Меркель заявила, что пандемия коронавируса требует от немцев такой же солидарности, как во времена Второй мировой войны. Она отметила, что борьба с инфекцией стала «исторической задачей», которую можно решить лишь общими силами.

По последним данным, число носителей вируса в Германии превысило 22,1 тысячи человек, 76 больных скончались.

Из-за распространения инфекции в стране объявил карантин один их городов — Фрайбург. Он стал первым немецким городом, где официально ввели ограничения на передвижение граждан из-за пандемии. Местные власти ввели двухнедельный запрет на посещение общественных мест, покидать дом или квартиру можно только в случае крайней необходимости, как в Италии, где карантин действует уже несколько недель.