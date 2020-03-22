Главная дачница России призвала спасаться от коронавируса в теплице

Москва, 22 марта. Главная дачница России Октябрина Ганичкина рассказала, какие травы и плоды повышают иммунитет и могут помочь организму, что особенно важно в период пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению, звездной огородницы, спасаться от коронавируса лучше всего в теплице, поэтому отпуск или вынужденный карантин лучше всего пережидать именно на даче.

«Я бы всем дачникам, пенсионерам или тем, кто в отпуске, порекомендовала уехать на свою дачу из этого шумного города и забыть этот коронавирус», — сказала она в комментарии Nation News.

Ганичкина добавила, что сама именно так и поступила.

«Теплица у меня с осени подготовлена. Я ее обработала, завезла хорошую землю, в общем все подготовила для посадки огурцов, помидоров, перцев, баклажанов», — добавила женщина.

Особое внимание она советует обратить на высадку зелени: петрушки, укропа. Сама она собирается сажать сельдерей и кресс-салат с «ядреным запахом и вкусом», хрен, редьку, горчицу - они «дезинфицируют хорошо».

«Обязательно надо посеять укроп. <…> А если кто-то не подготовил теплицу, то хотя бы надо выделить кусочек грядки и высадить туда эти быстрорастущие культуры», — посоветовала собеседница NN.

Сельдерей, по мнению Ганичкиной, нужно сажать и листовой, и черешковый. Не стоит обделять вниманием японский салат, рукколу и базилик, лук-севок на зелень, чеснок.

Чтобы стимулировать рост растений, пенсионерка советует использовать средство «Эмистим»: «На ведро надо капнуть пять капель. И добавить туда две ложки гумата калия для зеленых культур». Полученным раствором обработать грядки, затем посеять семена и укрыть нетканым белым материалом. Это спасет рассаду от похолодания.

«В начале можно даже горячей водой пролить, и, как только потеплеет, все зеленые культуры вырастут. Некоторые только в мае сеют, а мы будем уже кушать», — похвасталась она.

Помимо зелени, по мнению Ганичкиной, для иммунитета хороши яблоки, груши и сливы.