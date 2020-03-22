Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США

Москва, 22 марта. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США. Сенатор объяснил, почему в США повысился спрос на оружие в период пандемии.

Пушков отметил, что пока россияне сметают с полок магазинов гречку, в США вырос спрос на оружие. По словам сенатора, реакция американцев объясняется влиянием голливудских фильмов. Видимо, в США готовятся к боям за выживание, пошутил Пушков.

«У нас скупают гречку, а в ряде американских штатов отмечен двух-трехкратный рост спроса на оружие. Готовятся к боям за выживание, как в голливудских фильмах, не иначе», ― написал Пушков в Twitter.

Ассоциация магазинов розничной торговли (АМАРТ) составила рейтинг товаров, которые стали наиболее популярны у россиян на фоне пандемии нового коронавируса. На первой строчке списка ожидаемо оказалась туалетная бумага — по сравнению с февралем 2019 года ее продажи выросли на 122%. Второе место исследователи отдали гречке (прирост 109%), а третье — сахару (прирост 105%).

При этом в США в феврале объемы выручки в крупном интернет-магазине оружия Ammo.com увеличились на 309% в сравнении с тем же месяцем годом ранее, общий объем транзакций вырос на 222%.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. США стали третьей страной в мире по количеству зараженных коронавирусом нового типа. По числу носителей инфекции SARS-CoV-2 государство уступает только Китаю и Италии.

По данным на 21 марта, в России выявлено 306 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 53.