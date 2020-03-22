Рудковская показала подписчикам свою «тайную комнату»

Москва, 22 марта. Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала подписчикам в Instagram гардеробную комнату, где хранит коллекцию раритетных сундуков и сумок. Пользователи назвали гардероб звезды «девичьим раем».

Рудковская отметила, что получила многочисленные просьбы показать свою тайную комнату, где хранятся изысканные наряды звезды. Рудковская призналась, что является фанатом Louis Vuitton, и показала сундуки и сумки бренда, которые собирает уже 13 лет.

Продюсер призналась, что первую дорогую вещь от Louis Vuitton ей подарил ее супруг Евгений Плющенко в 2007 году, когда у пары только начинались отношения. Первым ценным подарком был сундук от Louis Vuitton.

Кроме того, продюсер показала большой сундук, в котором хранит очки и купальники. Также в комнате стоит большой сундук-будуар. В коллекции звезды есть многочисленные сундучки разных размеров, в том числе в виде маленьких сумочек и яйца.

Продюсер добавила, что считает сундучки от Louis Vuitton хорошей инвестицией, ведь с каждым годом они лишь дорожают. Также Рудковская продемонстрировала раритетные сумки из лимитированных коллекций.

Подписчики звезды восхитились шикарной коллекцией Рудковской, назвав ее мечтой любой девушки.

«Девичий рай», ― написала annapavaga.

«Классные вещи, даже стресс снять можно, если в этой гардеробной полазить», ― отметила you.glamourr.

«Мечта любой девушки ― огромная гардеробная, и главное, что все нужно», ― добавила _helen_lady_.

Ранее Рудковская находилась на добровольном карантине две недели после поездки во Францию. После карантина продюсер отправилась в ресторан в сопровождении эстрадного певца Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной эстрады опубликовал фотографию на своей странице в Instagram, на которой он запечатлен вместе с Рудковской.