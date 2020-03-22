В ЛНР рассказали, как препятствуют распространению коронавируса

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, порождает ряд слухов и сеет панику во всем мире. Корреспонденты Федерального агентства новостей разобрались, как ситуация обстоит в Луганской Народной Республике.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 14 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ввел на территории республики режим повышенной готовности. Как пояснили в правительстве, это предупредительные меры. Хотя случаев заражения коронавирусом в ЛНР не зафиксировано, есть жители, находящиеся на карантине.

«Безусловно, министерством здравоохранения ведется работа по выявлению данной патологии. Мы принимаем меры по динамическому наблюдению населения, которое прибыло из неблагоприятных стран. Сегодня мы имеем возможность выполнять тесты на выявление коронавируса. Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Ажиотаж этой теме добавило закрытие Киевом границы для жителей республики. На данный момент пункт пропуска «Станица Луганская» пропускает только граждан с пропиской на подконтрольной властям Украины территории.

Особый пропускной режим действует и на границе с Российской Федерацией. Однако в республике людей просят не паниковать и поясняют, что запрета провоза товаров на территорию ЛНР нет. Правительство отчиталось о достаточном количестве продуктов на складах для населения. На текущей неделе исполняющая обязанности министра промышленности и торговли ЛНР Ирина Деркач вместе с представителями СМИ проверила наличие продовольствия на складах и в магазинах Луганска.

Ограничения на границе не повлияли и на прием документов на гражданство РФ.

«Прием документов управлением и территориальными подразделениями Миграционной службы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики на гражданство Российской Федерации, а также перевозка граждан к местам расположения пунктов выдачи паспортов на территории России проводятся совместно с министерством транспорта и инфраструктуры в штатном режиме», — заявил заместитель начальника управления Миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда.

Единственное, с чем возникли настоящие проблемы у жителей республики, — это приобретение защитных масок. Но уже в минувшее воскресенье в Алчевске запустили их производство. Из резервных фондов была выделена ткань, и в ближайшее время продукция должна появиться в больницах и аптеках.

В целом в ЛНР ситуация находится под контролем. В субботу, 21 марта, Леонид Пасечник подписал указ о закрытии границы с подконтрольной Киеву территорией. Правительство просит граждан не паниковать и соблюдать меры предосторожности.