ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи Италии

Москва, 22 марта. ВКС России подготовили авиагруппировку для того, чтобы доставить в Италию силы и средства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу ВКС России завершили создание необходимой авиационной группировки», — говорится в сообщении.

На военном аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Минувшей ночью их вместе с подготовленными экипажами оперативно перебросили из Оренбургской, Ульяновской и Псковской областей.

Напомним, в субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил оказать всемерную и оперативную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, как уточняли в пресс-службе Кремля, Россия готова поставить средства индивидуальной защиты, мобильные комплексы для аэрозольной обработки транспорта и помещений, а также медицинское оборудование и врачей.

Коронавирусная инфекция охватила более 160 стран мира. Всемирная организация здравоохранения признала, что речь идет о пандемии. Многие страны приняли решение обезопасить своих граждан, закрыв границы и введя карантин. Италия стала одним из крупнейших очагов распространения вируса. По последним данным, в стране скончались более 4,8 тысячи человек, заражены — свыше 52 тысяч.

Некоторые эксперты ранее выразили предположение, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, могли завезти американские военные.