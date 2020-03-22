Малькевич призвал жестко пресекать фейковые «испражнения» о коронавирусе в Рунете

Защита Рунета и вообще российского информационного пространства в условиях пандемии коронавируса становится в полном смысле вопросом выживания, считает журналист и общественный деятель Александр Малькевич.
На фоне массированной «панической атаки», которую провоцируют из-за рубежа, и которую охотно подхватывают безответственные граждане или те, кто действует сознательно и злонамеренно, нужны самые строгие меры к распространителям фейков, отмечает он.
В комментарии Федеральному агентству новостей глава комиссии Общественной палаты по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич отметил, что пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, показала, насколько наше общество безоружно перед «вирусом» информационным.
«К сожалению, у нас в России граждане порой поглощают информацию бездумно, не давая себе труда ее проверить или хотя бы задаться вопросом, кому выгоден тот или иной вброс, — говорит глава ФЗНЦ. — Эта ситуация, конечно, общемировая, но России оказалась тут наиболее уязвимой, поскольку именно наша страна давно стала объектом «панических информационных атак», координируемых из-за рубежа».
При этом, пояснил Малькевич, в западных странах не только власти контролируют свое информационное пространство, но и общество проявляет ответственность и дисциплину, в том числе нетерпимость к тем, кто распространяет ложь и дезинформацию.
«А в это время у нас происходят такие вопиющие истории, как с [журналистом «Эха Москвы» Сергеем] Асланяном, который позволяет себе провокационные вбросы, — отмечает собеседник ФАН. — Наш фонд в ежедневном режиме мониторит ситуацию, и, увы, таких случаев достаточно много. Много фейков вообще и фейков, связанных с коронавирусом: читатели со всей страны присылают нам ссылки на разные гнусности».
В качестве примера глава ФЗНЦ привел историю из Южно-Сахалинска, где некий блогер распечатал на принтере объявление от имени одной из известных торговых сетей об ограничении выдачи продуктов в одни руки. Снабдив свое вранье логотипом этой сети, провокатор принес объявление к дверям магазина и там его сфотографировал, а затем разместил фото в соцсети, спровоцировав очередную волну потребительской паники.
Помимо плодов деятельности внутренних провокаторов, которых, возможно, координируют извне, много фейков забрасывается прямо из-за рубежа, в том числе с Украины, предупредил журналист.
«Да, наше общество больно еще и потому, что эти маленькие «информационные вирусы» нам внедряли в кровь в течение многих лет. Это делалось сознательно, над этим работали мощные силы, обслуживающие интересы наших противников, вот откуда у нас десятки пранкеров, которые с наслаждением глумятся над человеческой бедой», — говорит Малькевич.
По мнению главы ФЗНЦ, нынешняя ситуация делает еще более актуальной защиту российского информационного пространства от враждебного влияния Запада. Малькевич напомнил о своих неоднократных предложениях ужесточить закон о распространении дезинформации в Рунете.
«Считаю, что наши власти должны как можно скорее внести соответствующие изменения в законодательство, причем изменения должны быть комплексными, — говорит он. — И дело тут не только в коронавирусе: нам в принципе нужно как можно надежнее защитить Рунет, защитить наше информационное пространство. Потому что, как только случается какая-то беда, — будь то пандемия или другая чрезвычайная ситуация, — прикормленные Западом провокаторы немедленно активизируются.
Наказывать за такое нужно, как минимум, миллионными штрафами, а при повторных нарушениях ставить вопрос о возможной блокировке ресурсов, которые публикуют провокационные фейки», — говорит глава ФЗНЦ.
Это относится в том числе к западным соцсетям, которые, вводя антироссийскую идеологическую цензуру, практически ничего не делают для пресечения распространения дезинформации, напоминает журналист.
«То, что мы сегодня видим, это уже не просто попытка хайпануть на острой теме — это злонамеренные целенаправленные атаки на сами основы нашей жизни. Все это началось не вчера: определенные силы своими подлыми испражнениями пытаются расшатывать наш суверенитет, в том числе информационный. Коронавирус в данном случае — просто очередной повод. Этому необходимо поставить заслон», — резюмировал Александр Малькевич.