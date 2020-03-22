Малькевич призвал жестко пресекать фейковые «испражнения» о коронавирусе в Рунете

Защита Рунета и вообще российского информационного пространства в условиях пандемии коронавируса становится в полном смысле вопросом выживания, считает журналист и общественный деятель Александр Малькевич.

На фоне массированной «панической атаки», которую провоцируют из-за рубежа, и которую охотно подхватывают безответственные граждане или те, кто действует сознательно и злонамеренно, нужны самые строгие меры к распространителям фейков, отмечает он.

В комментарии Федеральному агентству новостей глава комиссии Общественной палаты по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич отметил, что пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, показала, насколько наше общество безоружно перед «вирусом» информационным.

«К сожалению, у нас в России граждане порой поглощают информацию бездумно, не давая себе труда ее проверить или хотя бы задаться вопросом, кому выгоден тот или иной вброс, — говорит глава ФЗНЦ. — Эта ситуация, конечно, общемировая, но России оказалась тут наиболее уязвимой, поскольку именно наша страна давно стала объектом «панических информационных атак», координируемых из-за рубежа».

При этом, пояснил Малькевич, в западных странах не только власти контролируют свое информационное пространство, но и общество проявляет ответственность и дисциплину, в том числе нетерпимость к тем, кто распространяет ложь и дезинформацию.

«А в это время у нас происходят такие вопиющие истории, как с [журналистом «Эха Москвы» Сергеем] Асланяном, который позволяет себе провокационные вбросы, — отмечает собеседник ФАН. — Наш фонд в ежедневном режиме мониторит ситуацию, и, увы, таких случаев достаточно много. Много фейков вообще и фейков, связанных с коронавирусом: читатели со всей страны присылают нам ссылки на разные гнусности».

В качестве примера глава ФЗНЦ привел историю из Южно-Сахалинска, где некий блогер распечатал на принтере объявление от имени одной из известных торговых сетей об ограничении выдачи продуктов в одни руки. Снабдив свое вранье логотипом этой сети, провокатор принес объявление к дверям магазина и там его сфотографировал, а затем разместил фото в соцсети, спровоцировав очередную волну потребительской паники.

Помимо плодов деятельности внутренних провокаторов, которых, возможно, координируют извне, много фейков забрасывается прямо из-за рубежа, в том числе с Украины, предупредил журналист.

«Да, наше общество больно еще и потому, что эти маленькие «информационные вирусы» нам внедряли в кровь в течение многих лет. Это делалось сознательно, над этим работали мощные силы, обслуживающие интересы наших противников, вот откуда у нас десятки пранкеров, которые с наслаждением глумятся над человеческой бедой», — говорит Малькевич.

По мнению главы ФЗНЦ, нынешняя ситуация делает еще более актуальной защиту российского информационного пространства от враждебного влияния Запада. Малькевич напомнил о своих неоднократных предложениях ужесточить закон о распространении дезинформации в Рунете.

«Считаю, что наши власти должны как можно скорее внести соответствующие изменения в законодательство, причем изменения должны быть комплексными, — говорит он. — И дело тут не только в коронавирусе: нам в принципе нужно как можно надежнее защитить Рунет, защитить наше информационное пространство. Потому что, как только случается какая-то беда, — будь то пандемия или другая чрезвычайная ситуация, — прикормленные Западом провокаторы немедленно активизируются. Наказывать за такое нужно, как минимум, миллионными штрафами, а при повторных нарушениях ставить вопрос о возможной блокировке ресурсов, которые публикуют провокационные фейки», — говорит глава ФЗНЦ.

Это относится в том числе к западным соцсетям, которые, вводя антироссийскую идеологическую цензуру, практически ничего не делают для пресечения распространения дезинформации, напоминает журналист.