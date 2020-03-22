Пятилетнюю девочку с годовалым ребенком заперли одних в квартире в Саратовской области

Балаково, 22 марта. Сотрудники МЧС сняли с балкона пятилетнюю девочку, которую родители заперли дома с годовалым ребенком в Балаково Саратовской области, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 21 марта. Соседи услышали плач ребенка и позвонили спасателям. Пожарные заметили на балконе второго этажа раздетого ребенка.

С помощью лестницы сотрудники МЧС проникли в квартиру, где находился еще один ребенок. Родителей дома не было, детей передали в руки полиции. Правоохранители разыскивают родителей брошенных детей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области многодетная мать бросила младенца в туалете роддома.