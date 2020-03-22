Собчак нашла для себя идеальный аксессуар красоты

Москва, 22 марта. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что нашла для себя идеальный аксессуар. О новом предмете своего ежедневного образа она сообщила в Instagram.
Оказалось, что большую радость звезды вызвала не какая-либо брендовая вещь, а обычная медицинская маска.
«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты!» — написала ведущая.
Собчак не только рассказала о маске, но и продемонстрировала обновку на себе. Стоит отметить, что в условиях коронавируса журналистка защитила не только лицо, но и тело.
Телеведущая по каким-то причинам не стала писать о своем плаще, напоминающем костюм химзащиты, но все же надела и его, хотя перемещается в собственном автомобиле.
В комментариях к посту самоиронию Собчак, которая посмеялась над своей челюстью, оценили. Чувство юмора отметили как обычные подписчики, так и отечественные звезды.
«И не только [аксессуар] красоты, любимая. Так ты менее опасна», — отметила певица Глюкоза о маске.
«Самоирония — наше все!» — написала дизайнер Евгения Линович.
«Раунд», — прокомментировала артистка Екатерина Варнава.
«Чувство юмора на высоте», — оценила gerrachka.
«Самоирония — одна из лучших ваших черт», — высказалась sadsatan666.
«Нормальная у тебя челюсть, это у других низкая мозговая активность», — заметил пользователь larionys008.
Ранее на фоне распространившейся инфекции Собчак поддержала призывы не пожимать руки при встрече, чтобы минимизировать возможность передачи вируса.
Ведущая призналась, что и до пандемии «не любила лобзаться и трогать чужие, иногда, увы, потные ладошки». Она выразила надежду, что правило приветствовать друг друга кивком головы останется с человечеством и после того, как коронавирус отступит.