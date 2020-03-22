ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Уфа, 22 марта. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

«Бандит, планировавший совершить террористическую атаку, нейтрализован», — уточнили представители НАК.

По данным комитета, спецоперация прошла накануне около 17.00 по московскому времени на трассе в пригороде Уфы. Правоохранители предприняли попытку остановить легковой автомобиль, за рулем которого находился преступник. Но он проигнорировал их законные требования остановиться и сдаться. Вместо этого он открыл огонь.

Произошла перестрелка, в ходе которой преступник был нейтрализован, больше никто не пострадал. В салоне машины злоумышленника были обнаружены пистолет и готовая к использованию самодельная бомба.