Киев, 22 марта. Украинская писательница Лариса Ницой, призвавшая Киев отгородиться от Донбасса стеной, совершенно не жалеет людей, ей важны лишь земли. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Скандально известная писательница ранее предложила властям Украины перестать обращать внимание на Донбасс и отделить этот регион стеной. При этом она призналась, что ей «жаль потерянных земель». Ницой добавила, что жителей региона необходимо «перевоспитать», а для возвращения в состав Украины им придется «доказать» любовь к ней.

Азаров в сообщении в социальной сети Facebook поставил писательницу на место и напомнил ей, что в свое время дотационная Западная Украина развивалась, строила и ремонтировала именно на деньги, заработанные Донбассом.

Бывший премьер констатировал, что жителям Донбасса совершенно не хочется возвращаться под контроль Киева, поскольку на Украине, благодаря осуществляемой политике, постепенно сокращается население на фоне роста показателей смертности и падения рождаемости.

«Куда стремиться? <…> Ведь за последние шесть лет, назвав это реформами и европейскими ценностями, в Киеве целенаправленно уничтожали народ Украины», — заключил Азаров.

На юго-востоке Украины с весны 2014 года идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения превысило отметку в три тысячи человек.

Урегулировать конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске, где принято было несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона нарушает достигнутые договоренности.