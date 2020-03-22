Military Watch включил два российских танка в список лучших в мире

Вашингтон, 22 марта. Американский военный журнал Military Watch Magazine назвал лучшие в мире танки, в список вошли сразу две российские боевые машины.

Аналитики оценили боевые способности танков, которые находятся на вооружении разных стран мира, и назвали лучшие из них. Среди самых лучших танков оказались российские Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

Эксперты отметили, что Т-14 «Армата», появившийся в 2015 году, представляет собой радикальный отход от российских образцов советской эпохи.

«Т-14 «Армата» представляет собой радикальный отход от российских образцов советской эпохи и является гораздо более тяжелой, дорогостоящей и амбициозной платформой», ― пишет автор статьи.

По мнению аналитика, «Армата» имеет ряд возможностей для улучшения, что позволяет ему превзойти конкурентов. Основной боевой танк Т-90М «Прорыв», также попавший в список, завершил испытания в начале февраля 2020 года.

«Т-90М технологически, по крайней мере, на целое поколение опережает оригинальный Т-90 — интегрируя ту же самую основную пушку 2А82–1M и систему управления огнем «Калина», что позволяет ему развертывать те же самые специализированные типы боеприпасов для «Арматы», ― отметили в Military Watch.

В список также вошел южнокорейский К2 «Черная пантера». Эксперты отметили особую «живучесть» боевой машины, оснащенной композитной броней. Кроме того, в списке значатся китайский Type 99, японский Type 10 и израильский Merkava Mark IV Windbreaker, пишет «ПолитРоссия».