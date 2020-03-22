Татьяна Абрамова заявила, что Валерия начала свою ТВ-карьеру с жульничества

Москва, 22 марта. Актриса и певица Татьяна Абрамова раскрыла «грязный» секрет Валерии. Оказалось, что звезда попала на телевидение жульническим путем.

Подробности скандала почти 30-летней давности Абрамова поведала в эфире шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ. По словам певицы, продюсер Александр Шульгин пропихнул Валерию на детский конкурс «Утренняя звезда», хотя она уже не проходила возрастной ценз. По правилам, возраст участников должен был составлять от 15 до 22 лет.

Абрамова уточнила, что сама стала участницей «Утренней звезды», будучи 15-летней девочкой, и тогда ее напарница Валерия показалась ей очень взрослой. Сомнения подтвердились позже, когда композитор Татьяны поговорил с Шульгиным. Тот признался, что Валерии 23 года, но попросил сделать исключение, потому что для нее участие в детском конкурсе было «последним шансом зацепиться на телевидении».

«Ну, ребят, ну, простите, ну, поймите, у вас еще все впереди», — процитировала Абрамова слова Шульгина.

К слову, сама Валерия не отрицает, что жульничество было, но не стыдится этого, потому что разница в возрасте была совсем небольшая.

«Я начала проект, когда была в своей возрастной категории,а окончила проект старше. Но мы решили, что это небольшая погрешность», — пояснила она в комментарии Кудрявцевой по видеосвязи.

Певица добавила, что отлично помнит Абрамову на «Утренней звезде». По ее словам, Татьяна была очень артистичной: «Пела и плакала».

К слову, Шульгин и Валерия уже давно разошлись, «как в море корабли». Они были в браке, но отношения были несчастливыми. Пока их связывали семейные узы, певица успела родить троих детей. Но по ее словам, Шульгин позволял себе поднимать руку и на нее, и на малышей. В итоге они расстались. В 2004 году Валерия второй раз вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Иосиф Пригожин.